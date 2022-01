Corrado Barazzutti: “Berrettini ha chance con Nadal, vale Medvedev. Sinner il n.1 se comanda, ma in difesa…” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Gli Australian Open 2022 sono prossimi alla stretta finale e c’è aria di semifinali. Nel tabellone del singolare maschile ci sarà un italiano. Matteo Berrettini è colui che è entrato nella storia: nelle 117 edizioni degli Open nella terra dei canguri mai alcun rappresentante del Bel Paese si era qualificato al penultimo atto. Berrettini ha dato conferma del suo status di giocatore top, ricordando quanto fatto l’anno scorso e il prestigiosissimo traguardo della Finale di Wimbledon. Tennis italiano maschile, dunque, che ha confermato la sua vitalità grazie anche a quanto fatto da Jannik Sinner. L’altoatesino si è spinto fino ai quarti di finale e lì poi un grande Stefanos Tsitsipas gli ha fatto capire che c’è ancora da fare e lavorare. Per parlare di questi temi ci siamo rivolti all’ex capitano di Coppa Davis, nonché tennista di alto ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Gli Australian Open 2022 sono prossimi alla stretta finale e c’è aria di semifinali. Nel tabellone del singolare maschile ci sarà un italiano. Matteoè colui che è entrato nella storia: nelle 117 edizioni degli Open nella terra dei canguri mai alcun rappresentante del Bel Paese si era qualificato al penultimo atto.ha dato conferma del suo status di giocatore top, ricordando quanto fatto l’anno scorso e il prestigiosissimo traguardo della Finale di Wimbledon. Tennis italiano maschile, dunque, che ha confermato la sua vitalità grazie anche a quanto fatto da Jannik. L’altoatesino si è spinto fino ai quarti di finale e lì poi un grande Stefanos Tsitsipas gli ha fatto capire che c’è ancora da fare e lavorare. Per parlare di questi temi ci siamo rivolti all’ex capitano di Coppa Davis, nonché tennista di alto ...

Advertising

LorenzoAndreol4 : Corrado Barazzutti è stato il primo a raggiungere una semifinale sulla terra Har-Tru (quella verda, per capirci), a… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Semifinalisti Slam all time ???? in ordine temporale: Uberto de Morpurgo Giorgio De Stefani Beppe Merlo Nicola Pietrange… - AirForgi1 : RT @FiorinoLuca: Semifinalisti Slam all time ???? in ordine temporale: Uberto de Morpurgo Giorgio De Stefani Beppe Merlo Nicola Pietrange… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Semifinalisti Slam all time ???? in ordine temporale: Uberto de Morpurgo Giorgio De Stefani Beppe Merlo Nicola Pietrange… - Cucciolina96251 : RT @FiorinoLuca: Semifinalisti Slam all time ???? in ordine temporale: Uberto de Morpurgo Giorgio De Stefani Beppe Merlo Nicola Pietrange… -