Clamoroso in Parlamento, "riprende quota Mario Draghi"; lo zampino di Salvini dietro all'impensabile ribaltone? (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sul fatto che il grande protagonista di queste trattative sul Quirinale sia Matteo Salvini, non ci sono grossi dubbi. Oggi, giovedì 27 gennaio, quarto voto e quarta fumata nera. Ma il cerchio, forse, si sta stringendo. La soluzione al rebus potrebbe arrivare domani. Si ragiona su un profilo esterno - Elisabetta Belloni o soprattutto Sabino Cassese -, mentre resta in corsa anche Giuliano Amato. Eppure, riferiscono fonti parlamentari, riprende quota anche il nome di Mario Draghi. Certo, Salvini non lo pronuncia, "non chiedetemi nomi", taglia corto. Eppure, non si può non notare come il premier, nelle ultime ore, abbia telefonato a Silvio Berlusconi, mossa che il leghista gli avrebbe suggerito nei giorni scorsi. Sulla telefonata è stato fatto trapelare il fatto che non si sarebbe ...

