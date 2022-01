Ciclismo | Elisa Balsamo | “La maglia iridata ha un certo peso | non vedo l’ora di ricominciare con le gare”

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Giornate importanti per riprendere confidenza anche con la pista per la Nazionale dial femminile. Tra le stelle presenti al Velodromo di Montichiari la più luminosa è ovviamente quella di, campionessa del mondo in carica su strada. L’azzurra è stata intervistata dai microfoni della Feder: “Tornare qui è sempre bello, finalmente possiamo nuovamente allenarci nel nostro Velodromo che per me è qualcosa di veramente importante, sono molto contenta di essere qui con la Nazionale”. Le pressioni si fanno sentire: “È stato un inverno un po’ diverso al solito. Laè sicuramente unabellissima, però ha anche un. Sono comunque molto contenta di com’è andata e non ...