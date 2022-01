C’è Posta per te, brutte notizie per i fan: non poteva andare peggio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dei protagonisti della scorsa puntata di C’è Posta per te, a quanto pare, una volta terminata la puntata, non si sono rivolti più la parola. Altro che fare pace. Ecco cosa è successo davvero dopo il programma. Sembrava avessero fatto pace davvero grazie a Maria De Filippi che ha convito Luigi a presentarsi negli studi di C’è Posta per te per parlare con sua figlia e invece qualcosa è andato storto. C’è-Posta-per-te-AltranotiziaScopriamo cosa è accaduto dopo la trasmissione del sabato sera di Canale Cinque. C’è Posta per te, padre e figlia non si parlano più Carmen e suo padre Luigi sono stati protagonisti di una delle puntate di C’é Posta per te. Carmen aveva chiamato la redazione del programma di Maria De Filippi per riallacciare i rapporti con suo padre. Il loro legame infatti si è ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dei protagonisti della scorsa puntata di C’èper te, a quanto pare, una volta terminata la puntata, non si sono rivolti più la parola. Altro che fare pace. Ecco cosa è successo davvero dopo il programma. Sembrava avessero fatto pace davvero grazie a Maria De Filippi che ha convito Luigi a presentarsi negli studi di C’èper te per parlare con sua figlia e invece qualcosa è andato storto. C’è--per-te-AltranotiziaScopriamo cosa è accaduto dopo la trasmissione del sabato sera di Canale Cinque. C’èper te, padre e figlia non si parlano più Carmen e suo padre Luigi sono stati protagonisti di una delle puntate di C’éper te. Carmen aveva chiamato la redazione del programma di Maria De Filippi per riallacciare i rapporti con suo padre. Il loro legame infatti si è ...

