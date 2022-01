Carnevali: «Lucca non è vicino. Scamacca via a gennaio? Abbiamo richieste» (Di giovedì 27 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del dirigente del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del calciomercato del Sassuolo all’uscita dall’assemblea di Lega. Le dichiarazioni raccolte dai giornalisti presenti. Lucca – «E’ un giovane interessante e il Sassuolo è sempre molto attento a questi ragazzi ma che sia vicino assolutamente no». MORO – «Lo stiamo seguendo e ne stiamo parlando col Padova. C’è già una trattativa in corso e vediamo in questi giorni cosa potrà succedere”. CIERVO – «Sì e credo già domani svolgerà le visite mediche». Scamacca E FRATTESI VIA A gennaio? – «Per il momento no, però manca ancora qualche giorno. Vediamo un attimo, sicuramente Abbiamo un po’ di richieste. La nostra intenzione è quella di trattenerli ancora e poi se ne parlerà più ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del dirigente del Sassuolo Giovanniha parlato del calciomercato del Sassuolo all’uscita dall’assemblea di Lega. Le dichiarazioni raccolte dai giornalisti presenti.– «E’ un giovane interessante e il Sassuolo è sempre molto attento a questi ragazzi ma che siaassolutamente no». MORO – «Lo stiamo seguendo e ne stiamo parlando col Padova. C’è già una trattativa in corso e vediamo in questi giorni cosa potrà succedere”. CIERVO – «Sì e credo già domani svolgerà le visite mediche».E FRATTESI VIA A? – «Per il momento no, però manca ancora qualche giorno. Vediamo un attimo, sicuramenteun po’ di. La nostra intenzione è quella di trattenerli ancora e poi se ne parlerà più ...

