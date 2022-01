Berlusconi ancora in ospedale Galliani | Sta meglio

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Silvioresta all'San Raffaele di Milano , lontano dunque dalla partita per Quirinale che l'aveva visto protagonista fino a qualche giorno fa. E al Cavaliere sono giunti, oggi, gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi ancora

...potrebbe chiudersidi più e dunque dedicare le sue capacità (che gli hanno comunque permesso di "tenere banco" per quasi due settimane con l'ipotesi "impossibile" della sua ...... tra i partiti regna il caos ed un nome su cui convergerenon c'è. Dopo la nuova fumata nera ... Poi su Silviodice: 'Sta bene, gli ho illustrato la situazione. Ora valuteremo'. E ...Milano, 27 gennaio 2022 - Silvio Berlusconi resta all'Ospedale San Raffaele di Milano, lontano dunque dalla partita per Quirinale che l'aveva visto protagonista fino a qualche giorno fa. E al Cavalier ..."Collodi non incise sul livello etico degli italiani: lo vediamo anche oggi con l’ennesimo teatrino vergognoso dei politici" ...