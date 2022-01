Australian Open | sugli spalti con le t - shirt ' Dov' è Peng Shuai?' a sostegno della tennista cinese

Advertising

ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali degli Australian Open: nessun italiano ci era mai arrivato finora - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Australian Open: Barty è la prima finalista - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Australian Open: Barty è la prima finalista -

... a giocarti il successo negli Slam contro avversari che appena tre anni fa sembravano viaggiare in una dimensione irraggiungibile? La semifinale deglicontro Nadal di domani alle 4.30 ...Che Nadal sarà, quello che affronterà Berrettini per un posto in finale degli? Probabilmente un po' più leggero: 'Ha perso quattro chili dopo la partita contro Shapovalov, era molto disidratato'. Parole di Carlos Moya: l'allenatore del maiorchino ha parlato ai ...Ashleigh Barty è la prima finalista dell'Australian Open. In semifinale ha superato Madison Keys in 6-1, 6-3 in soli 62 minuti di gioco.La beniamina di casa ha superato agilmente la statunitense Keys e sabato a Melbourne proverà a regalare al pubblico di casa un trofeo che manca da 44 anni Ashleigh Barty (Wta 1) giocherà per la prima ...