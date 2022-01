Apple Watch ha un quadrante con ray tracing: è stato creato per celebrare il Black History Month (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ogni pixel dello schermo viene calcolato in base alle luci e alle ombre modificate dalla posizione delle lancette. Lo accompagna anche un cinturino realizzato appositamente con 16.000 fili in poliestere riciclato... Leggi su dday (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ogni pixel dello schermo viene calcolato in base alle luci e alle ombre modificate dalla posizione delle lancette. Lo accompagna anche un cinturino realizzato appositamente con 16.000 fili in poliestere riciclato...

Advertising

Digital_Day : Il ray tracing 2D è decisamente più semplice del ray tracing 3D, ma l'effetto è davvero particolare - andreazenatti93 : RT @gbrotiniyt: NOVITÀ di IPHONE14 e iOS16 - CAMBIA TUTTO? - VictimOfIllusio : #NowPlaying Profondo Rosso (Goblin cover song by Peter Hamer): #Spotify : - lillydessi : Apple celebra il Black History Month con un cinturino e un quadrante per Watch - HDblog - lillydessi : Apple lancia il Black Unity Braided Solo Loop e il quadrante abbinato per Apple Watch - iPhone Italia… -