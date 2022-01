Volley | Superlega | il 5 marzo sarà recuperata la gara tra Modena e Civitanova

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Lega Pallavolo Serie A ha reso noto come sabato 5alle ore 20.30recuperato il match ditra Leo Shoes PerkinElmere Cucine Lube. La, originariamente in programma il 30 gennaio è stata quindi spostata a più di un mese di distanza. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Volley Superlega

...00 Budunost - Ulm 68 - 89 20:00 Andorra - Lokomotiv Kuban 76 - 86 Visualizza Eurocup- SERIE A1 FEMMINILE 18:00 Scandicci - Casalmaggiore 3 - 0 20:30 Conegliano - Bergamo20:...Nuovo cambio di programma per la Sir Safety Conad Perugia. Dopo il match di domenica incon Piacenza, è infatti saltato anche il confronto di Champions contro il Cannes che era in programma domani (con vittoria 'a tavolino' per i Block Devils 3 - 0). Per cui Nikola Grbic ed il ...La Lega Pallavolo Serie A ha reso noto come sabato 5 marzo alle ore 20.30 sarà recuperato il match di Superlega tra Leo Shoes PerkinElmer Modena e Cucine Lube Civitanova.Derby infrasettimanale per la Vero Volley Monza, impegnata stasera, mercoledì 26 gennaio, alle ore 20.30 diretta volleyballworld.tv, tra le ...