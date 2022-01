Advertising

Gazzetta_it : Vlahovic, numeri da star. Tiri e gol, è (già) sul podio d’Europa. E che duello con Haaland… - CalcioWebPuglia : Vlahovic, numeri da star: tiri e gol, è sul podio d’Europa. E che duello con Haaland… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Vlahovic, numeri da star. Tiri e gol, è (già) sul podio d’Europa. E che duello con Haaland… - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: Vlahovic, numeri da star. Tiri e gol, è (già) sul podio d’Europa. E che duello con Haaland… - sportli26181512 : Vlahovic, numeri da star: tiri e gol, è sul podio d’Europa. E che duello con Haaland…: Vlahovic, numeri: tiri e gol… -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic numeri

La Gazzetta dello Sport

Ventidue anni fra due giorni, diciassette gol in 21 presenze in questo campionato, che salgono a trentotto reti se guardiamo alle ultime due stagioni: cifre realizzative da far impallidire, in Italia ...Per la sezione il 'Film del Campionato' la prima figurina celebra DuÜan, miglior ...copertina del 23 dicembre de La Gazzetta dello Sport dal titolo 'Inter tombola!' che evoca tutti i...Roma, 26 gen. – (Adnkronos) – Sarà Arthur Cabral del Basilea il sostituto di Dusan Vlahovic alla Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport il club viola ha trovato l’accordo con gli svizzeri sulla ...La Fiorentina già oltre Dusan Vlahovic: nonostante gli arrivi di Piatek e Ikoné, nuovo colpo per l'attacco, tutto fatto per Arthur Cabral. L'attaccante brasiliano, classe 1998, era nel mirino degli os ...