Vaticano, Papa: "I genitori non condannino i figli gay" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Durante la tradizionale udienza generale, Papa Francesco ha invitato i genitori di bambini con un "diverso orientamento sessuale" a non "rifugiarsi in un atteggiamento di condanna". 26 gennaio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Durante la tradizionale udienza generale,Francesco ha invitato idi bambini con un "diverso orientamento sessuale" a non "rifugiarsi in un atteggiamento di condanna". 26 gennaio 2022

MediasetTgcom24 : Il Papa costretto a rinunciare alla camminata tra i fedeli: 'Ho un ginocchio infiammato' | Poi con una battuta fa r… - Corriere : Papa Francesco ai genitori con figli gay: non condannateli - Agenzia_Ansa : In Vaticano Parolin e Pena Parra positivi al Covid, sono i primi collaboratori del Papa. Entrambi sono vaccinati e… - PicenoTime : Serie B, Papa Francesco riceve club cadetti in Vaticano. Presente anche l'Ascoli Calcio - FrancoisVayne : RT @francagiansol: Papa Francesco promuove i podcast, e ai giornalisti chiede di ascoltare col cuore: basta gossip -