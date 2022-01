Una Vita, anticipazioni 27 gennaio: Felipe umilia pubblicamente Genoveva, ma lei gioca d’astuzia. Antonito rivela a Ramòn e Carmen che Lolita l’ha cacciato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una Vita, anticipazioni 27 gennaio: quali nuove emozioni ci regalerà la telenovela? Saranno diverse! Vogliamo scoprirle? Una Vita, anticipazioni 27 gennaio: Felipe contro Genoveva in mezzo alla strada Felipe, rivedendo Genoveva, è fuori di sé e le urla contro tutto il suo odio. Liberto e Ramòn lo trattengono dal fare di peggio! Come reagirà la Salmeròn? Genoveva presenta un invito a Susana e Rosina e chiede un favore alla moglie di Liberto Genoveva vuole ingraziarsi il vicinato e propone a Susana e Rosina di andare da lei a prendere un tè. Inoltre chiede alla Rubio di mandarle Casilda per aiutarle a rassettare il suo appartamento. Antonito racconta ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una27: quali nuove emozioni ci regalerà la telenovela? Saranno diverse! Vogliamo scoprirle? Una27controin mezzo alla strada, rivedendo, è fuori di sé e le urla contro tutto il suo odio. Liberto elo trattengono dal fare di peggio! Come reagirà la Salmeròn?presenta un invito a Susana e Rosina e chiede un favore alla moglie di Libertovuole ingraziarsi il vicinato e propone a Susana e Rosina di andare da lei a prendere un tè. Inoltre chiede alla Rubio di mandarle Casilda per aiutarle a rassettare il suo appartamento.racconta ...

