È in corso una crisi mondiale della salute mentale, soprattutto fra giovanissimi: l'incidenza di depressione e ansia fra adolescenti è raddoppiata rispetto a prima della pandemia e un'ampia metanalisi

Ultime Notizie dalla rete : adolescente sintomi Un adolescente su 4 ha sintomi di depressione da Covid ... che ha incluso 29 studi condotti su oltre 80.000 giovani, ha dimostrato che oggi un adolescente su 4, in Italia e nel mondo, ha i sintomi clinici di depressione e uno su 5 segni di un disturbo d'...

Niente Bonus psicologico, l'ultimo colpo alla psicopandemia: così non si tutela la salute ... che considerava la salute semplicemente come 'assenza di sintomi'." A parlare alla nostra ... in ogni fascia di età : dal bambino all'adolescente fino all'adulto, ma " in questo particolare momento " ...

