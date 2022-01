UFFICIALE – Lazetic passa al Milan (Di mercoledì 26 gennaio 2022) UFFICIALE il trasferimento di Marko Lazetic al Milan. Il club rossonero mette a segno il primo colpo di mercato di questa sessione invernale con l’ingaggio a titolo definitivo del giovane attaccante classe 2004 dalla Stella Rossa. Un’operazione nata negli ultimi giorni e che adesso diventa UFFICIALE visto che il contratto del giocatore è depositato in Lega dal primo pomeriggio di oggi. Alla Stella Rossa vanno circa 5 milioni di euro (inclusivi di bonus), a dimostrazione di quanto Maldini punti forte su questo giovane attaccante. Lazetic arriva a Milano per sostituire numericamente Pellegri, tornato al Monaco e molto vicino a firmare per il Torino. Un acquisto che sottolinea la filosofia del Milan di andare alla ricerca di giovani talenti da far crescere sotto l’ala ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 26 gennaio 2022)il trasferimento di Markoal. Il club rossonero mette a segno il primo colpo di mercato di questa sessione invernale con l’ingaggio a titolo definitivo del giovane attaccante classe 2004 dalla Stella Rossa. Un’operazione nata negli ultimi giorni e che adesso diventavisto che il contratto del giocatore è depositato in Lega dal primo pomeriggio di oggi. Alla Stella Rossa vanno circa 5 milioni di euro (inclusivi di bonus), a dimostrazione di quanto Maldini punti forte su questo giovane attaccante.arriva ao per sostituire numericamente Pellegri, tornato al Monaco e molto vicino a firmare per il Torino. Un acquisto che sottolinea la filosofia deldi andare alla ricerca di giovani talenti da far crescere sotto l’ala ...

