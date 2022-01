Strage Licata, docente ragazza uccisa: “Alessia raccontò ad amica screzi tra padre e zio” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Alessia è, e dico è perché faccio fatica a pensare al passato, una ragazza seria, pulita, i cui occhi sorridevano. Dai suoi occhi traspariva il suo desiderio di apprendere e di vivere”. A parlare in un’intervista all Adnkronos è Floriana Costanzo, l’insegnante di italiano di Alessia Tardino, la quindicenne uccisa dallo zio insieme con il fratellino di 11 anni e i genitori. “Nonostante la giovane età, Alessia aveva preso in mano le sorti della sua vita- racconta commossa- Non aveva ancora deciso cosa fare da grande ma stava costruendo il suo futuro. Interagiva con noi, intervenendo spesso”. “Alessia manifestava il suo desiderio di apprendere – prosegue la docente di italiano – Una ragazza decisa, capace di imporsi. Aveva uno sguardo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – “è, e dico è perché faccio fatica a pensare al passato, unaseria, pulita, i cui occhi sorridevano. Dai suoi occhi traspariva il suo desiderio di apprendere e di vivere”. A parlare in un’intervista all Adnkronos è Floriana Costanzo, l’insegnante di italiano diTardino, la quindicennedallo zio insieme con il fratellino di 11 anni e i genitori. “Nonostante la giovane età,aveva preso in mano le sorti della sua vita- racconta commossa- Non aveva ancora deciso cosa fare da grande ma stava costruendo il suo futuro. Interagiva con noi, intervenendo spesso”. “manifestava il suo desiderio di apprendere – prosegue ladi italiano – Unadecisa, capace di imporsi. Aveva uno sguardo ...

