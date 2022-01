Siria, la storia di Munzir e del figlio Mustafa usata per i like: una solidarietà a rate (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sapete tutti chi sono Munzir e Mustafa. Sono sulla bocca di tutti. I loro volti li avete visti nei post acchiappa click di qualche politico o influencer social che non sanno nulla del perché un padre sia mutilato e il figlio sia malforme. La verità è che ci siamo ridotti a questo: usare la sofferenza per aumentare il numero di mi piace delle nostre pagine. Lo vediamo con i post strappalacrime di una qualche celebrità da 100 mila like che ha fatto della condivisione delle foto, accompagnate con frasi da effetto, il proprio lavoro. Chiamati perfino a scrivere libri da grandi case editrici che valutano il numero di seguaci e non la qualità dello scritto. E’ chiaro quindi che Munzir e suo figlio Mustafa, diventati celebri grazie a uno scatto – se non ci fosse stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sapete tutti chi sono. Sono sulla bocca di tutti. I loro volti li avete visti nei post acchiappa click di qualche politico o influencer social che non sanno nulla del perché un padre sia mutilato e ilsia malforme. La verità è che ci siamo ridotti a questo: usare la sofferenza per aumentare il numero di mi piace delle nostre pagine. Lo vediamo con i post strappalacrime di una qualche celebrità da 100 milache ha fatto della condivisione delle foto, accompagnate con frasi da effetto, il proprio lavoro. Chiamati perfino a scrivere libri da grandi case editrici che valutano il numero di seguaci e non la qualità dello scritto. E’ chiaro quindi chee suo, diventati celebri grazie a uno scatto – se non ci fosse stato ...

