Scaroni: "Nessun aiuto al calcio: non è ammissibile questo trattamento"

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, duro in un'intervista a 'Il Sole 24 Ore'. Il Governo non ha previsto aiuti per il calcio per il CoVid

Ultime Notizie dalla rete : Scaroni Nessun Milan, addio sogni di gloria ... anche ieri, in una partita che doveva essere vinta a tutti i costi, non abbiamo ravvisato nessun ... Alla vigilia della partita con la Juventus, il Presidente Scaroni, che evidentemente alle assemblee ...

Supercoppa, Inter - Juventus non verrà rinviata: decisione unanime Inter - Juve, nessun rinvio: decisione all'unanimità I quattro consiglieri Tommaso Giulini (Cagliari), Luca Percassi (Atalanta), Paolo Scaroni (Milan) e Maurizio Setti (Verona) hanno preso la ...

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha dichiarato a Il Sole 24 Ore in merito al periodo complicato che sta vivendo il calcio dopo due anni di pandemia: "A differenza di tante altre imprese ...

Scaroni: «Al calcio nessun aiuto, non è ammissibile» Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a Il Sole 24 Ore in merito al periodo complicato che sta vivendo il calcio Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a Il Sole 24 Ore in merito al ...

