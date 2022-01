Quirinale, Renzi: «Casellati? Nessuno scambio tra figure istituzionali». Partiti ancora verso scheda bianca, ma FdI si smarca – La diretta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono cominciate dopo le undici le votazioni del terzo giorno di seduta per l’elezione del capo dello Stato. Fumata nera, come prevedibile, nei primi due giorni di voto. Anche dalla giornata di oggi non ci si aspetta una svolta decisiva dal momento che le interlocuzioni sono ancora in corso e buona parte delle forze politiche stanno ancora ragionando intorno alle figure quirinabili. Il centrodestra nella serata di ieri ha presentato la sua rosa di nomi: Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio. E oggi il leader della Lega lamenta: «Il centrosinistra non fa proposte». Per il leader di Italia viva Matteo Renzi la strategia di presentare rose di nomi non è quella giusta. Intanto le trattative proseguono a tutte le ore e tra tutte le forze politiche. Di seguito la diretta della giornata. 12.10 – In ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono cominciate dopo le undici le votazioni del terzo giorno di seduta per l’elezione del capo dello Stato. Fumata nera, come prevedibile, nei primi due giorni di voto. Anche dalla giornata di oggi non ci si aspetta una svolta decisiva dal momento che le interlocuzioni sonoin corso e buona parte delle forze politiche stannoragionando intorno allequirinabili. Il centrodestra nella serata di ieri ha presentato la sua rosa di nomi: Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio. E oggi il leader della Lega lamenta: «Il centrosinistra non fa proposte». Per il leader di Italia viva Matteola strategia di presentare rose di nomi non è quella giusta. Intanto le trattative proseguono a tutte le ore e tra tutte le forze politiche. Di seguito ladella giornata. 12.10 – In ...

pietroraffa : 'Proposta presidenza del Senato a Renzi in cambio di voti di Italia viva per Casellati. Proposta respinta'. (via… - ilriformista : 'C’è una crisi pesantissima in #Ucraina, la #crisi economica su #energia e gas, regole assurde a #scuola per la… - ItaliaViva : .@matteorenzi allo speciale Quirinale del Tg1 - hagakure_jfp : #Renzi ha portato la 'volpe' in pellicceria. #Quirinale #Casellati - la_kuzzo : RT @lucianoghelfi: #Renzi smentisce che vi sia una trattativa per portare lui alla presidenza del #Senato in caso di sostegno all'elezione… -