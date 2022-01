Pozzovivo, ecco la pista Intermarché per chiudere in bellezza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Continua a allenarsi con la consueta professionalità, anche perché vuole decidere lui quando chiudere una (gloriosa) carriera, come è giusto che sia. Domenico Pozzovivo è rimasto coinvolto suo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Continua a allenarsi con la consueta professionalità, anche perché vuole decidere lui quandouna (gloriosa) carriera, come è giusto che sia. Domenicoè rimasto coinvolto suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Pozzovivo ecco Pozzovivo, ecco la pista Intermarché per chiudere in bellezza Continua a allenarsi con la consueta professionalità, anche perché vuole decidere lui quando chiudere una (gloriosa) carriera, come è giusto che sia. Domenico Pozzovivo è rimasto coinvolto suo malgrado nella chiusura della Qhubeka, con la quale aveva già l'accordo per il 2022. E adesso una pista concreta, anche se non l'unica, c'è e porta alla squadra belga ...

