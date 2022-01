Picchiato a 12 anni perché ebreo da due ragazzine di 15. «Ti mettiamo nel forno»

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) 'Sei undi me...a devi morire in un'. Poi botte, sputi e parole tremende. La vittima è un bambino di 12, di Venturina Terme, in provincia di Livorno. E la cosa più scioccante è ...

Advertising

jacques_jj6592 : RT @giusnico19511: Condanna esemplare a quei 2 criminali quindicenni che hanno insultato e picchiato quel ragazzino di 12 anni ebreo, urlan… - maxcrespino : RT @MarcoTroiano8: Questi 15 enni che hanno picchiato a calci un ragazzino di soli 12 anni xché questo ragazzino è ebreo si dovrebbero fars… - mikolangel1974 : RT @giusnico19511: Condanna esemplare a quei 2 criminali quindicenni che hanno insultato e picchiato quel ragazzino di 12 anni ebreo, urlan… - marchess88 : Un bambino di 12 anni a #Livorno è stato picchiato perché ebreo - Marchess86 : Un bambino di 12 anni a #Livorno è stato picchiato perché ebreo -

Ultime Notizie dalla rete : Picchiato anni

... un bambino di dodicivenga aggredito perché è ebreo. È capitato a Venturina Terme: due ragazzine poco più grandi di lui lo hanno insultato e, gli hanno sputato addosso e minacciato di ...E la cosa più scioccante è che le autrici dell'aggressione a sfondo antisemita, avvenuta domenica scorsa, sono due ragazzine di 15. Il pestaggio è avvenuto in pieno giorno nel parco del paese ...Ieri, nulla di fatto come previsto: 527 schede bianche, 38 nulle, 125 voti dispersi, 39 per Sergio Mattarella e Paolo Maddalena. Ma l’appuntamento di oggi potrebbe non essere insignificante. Si capirà ...«Sei un ebreo di me...a devi morire in un forno». Poi botte, sputi e parole tremende. La vittima è un bambino di 12 anni, ebreo, di Venturina Terme, in provincia di Livorno. E ...