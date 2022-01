Napoli, opzione Malick Thiaw per l’estate: il Milan lo vuole subito (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un altro nome si aggiunge alla lunga lista di giocatori interessanti per il Napoli. Questa volta si vola in Germania per Malick Thiaw, difensore dello Schalke 04. Il giovane centrale tedesco piace molto al club azzurro che starebbe pensando di portarlo in Italia per la sessione estiva del calciomercato. Concorrenza per Thiaw Il giovane calciatore, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un altro nome si aggiunge alla lunga lista di giocatori interessanti per il. Questa volta si vola in Germania per, difensore dello Schalke 04. Il giovane centrale tedesco piace molto al club azzurro che starebbe pensando di portarlo in Italia per la sessione estiva del calciomercato. Concorrenza perIl giovane calciatore, L'articolo

Advertising

SkySport : GIANNI DI MARZIO RICORDA MARADONA 'Quando lo vidi ragazzino a Buenos Aires feci immediatamente mettere un'opzione p… - matthewjumped : Impossibile continuare il campionato in queste condizioni, congeliamo la classifica scudetto all'Inter, Milan Napol… - titty_napoli : RT @ParolAlCampo: Diego #Costa ha accettato il contratto proposto dalla #Salernitana. L'attaccante brasiliano firma per 6 mesi con opzione… - infoitsport : TMW - Tagliafico ha chiesto la cessione all'Ajax: vuole il Barça, Napoli solo come seconda opzione - infoitsport : Tmw - Tagliafico ha chiesto la cessione: vuole il Barça, Napoli solo come seconda opzione -