“Meglio se stai zitta”: Myrta Merlino bocciata totalmente, la scelta si rivela di nuovo disastrosa (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nuova bocciatura sotto tutti i punti di vista per Myrta Merlino: la sua ultima esperienza rischia di rivelarsi un disastro La conduttrice Myrta Merlino (screenshot youtube)Myrta Merlino è ormai un volto noto di La7 anche se solo pochi giorni fa è stata vista a cena con Colletta, direttore generale di Rai 1. Nonostante questi avvistamenti, la conduttrice continua la sua collaborazione con la nota rete televisiva e non solo al timone del talk L’Aria che Tira. In questi giorni, il conduttore Enrico Mentana ha voluto la collega in studio in occasione della sua maratona per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Una prova quella della Merlino che sembrerebbe non aver però convinto i telespettatori che sui social si sono lasciati andare a ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nuova bocciatura sotto tutti i punti di vista per: la sua ultima esperienza rischia dirsi un disastro La conduttrice(screenshot youtube)è ormai un volto noto di La7 anche se solo pochi giorni fa è stata vista a cena con Colletta, direttore generale di Rai 1. Nonostante questi avvistamenti, la conduttrice continua la sua collaborazione con la nota rete televisiva e non solo al timone del talk L’Aria che Tira. In questi giorni, il conduttore Enrico Mentana ha voluto la collega in studio in occasione della sua maratona per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Una prova quella dellache sembrerebbe non aver però convinto i telespettatori che sui social si sono lasciati andare a ...

