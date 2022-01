Matteo Berrettini blinda il 6° posto nel ranking ATP! Contro Nadal è duello per la top-5: chi vince fa festa (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Matteo Berrettini si è qualificato per le semifinali degli Australian Open 2022 e venerdì 28 gennaio tornerà in campo per fronteggiare lo spagnolo Rafael Nadal in un testa a testa che si preannuncia decisamente rovente. Il tennista italiano se la dovrà vedere Contro uno dei più forti giocatori di tutti i tempi e ha tutte le carte in regola per poterlo mettere in difficoltà. Il romano perse la semifinale degli US Open 2019, ma sono passati tre anni da quel precedente e adesso è un atleta decisamente più espero e maturo, con le doti in grado per fronteggiare il mancino di Manacor. L’azzurro, reduce dalle titaniche battaglie Contro Carlos Alcaraz e Gael Monfils, intervallate dalla prova autorevole Contro Pablo Carreno Busta, punterà allo scalpo di lusso Contro l’iberico, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022)si è qualificato per le semifinali degli Australian Open 2022 e venerdì 28 gennaio tornerà in campo per fronteggiare lo spagnolo Rafaelin un testa a testa che si preannuncia decisamente rovente. Il tennista italiano se la dovrà vedereuno dei più forti giocatori di tutti i tempi e ha tutte le carte in regola per poterlo mettere in difficoltà. Il romano perse la semifinale degli US Open 2019, ma sono passati tre anni da quel precedente e adesso è un atleta decisamente più espero e maturo, con le doti in grado per fronteggiare il mancino di Manacor. L’azzurro, reduce dalle titaniche battaglieCarlos Alcaraz e Gael Monfils, intervallate dalla prova autorevolePablo Carreno Busta, punterà allo scalpo di lussol’iberico, ...

Eurosport_IT : SEMIFINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ???? Una prova da CAMPIONE di Berrettini che recupera un mat… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali degli Australian Open: nessun italiano ci era mai arrivato finora - chetempochefa : Un’altra impresa straordinaria di Matteo #Berrettini: è il primo tennista italiano nella storia a raggiungere le se… - eleonor4pcc : RT @yleniaindenial1: Sergio Mattarella se continuerà a ricevere voti inizierà ad urlare come un Matteo Berrettini qualunque: NON VI SENTO,… - morfurio : RT @GeorgeSpalluto: Nuovo BEST RANKING per Matteo BERRETTINI. Salirà almeno al n.6 del mondo. In caso di successo con Nadal sarebbe NUMERO… -