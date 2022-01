Kessie infortunato lascia il campo in lacrime in Coppa d’Africa: Milan nei guai, aggiornamenti anche su Ibrahimovic (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Pessime notizie dalla Coppa d’Africa per il Milan: Kessie si è infortunato nella sfida di oggi tra Costa d’Avorio ed Egitto, con vincente la squadra di Salah ai rigori. Il giocatore rossonero ha lasciato il campo in lacrime e come riportato da Milannews sarà presto valutato dallo staff medico del Milan. “Lo staff medico del Milan si è già messo in contatto con quello della nazionale della Costa d’Avorio. Il giocatore ha riportato un trauma costale da valutare al suo rientro a Milano con esami strumentali specifici”, si legge su Milannews. Pubblicato anche un aggiornamento su Ibrahimovic: “per quanto concerne l’attaccante svedese, sono ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Pessime notizie dallaper ilsi ènella sfida di oggi tra Costa d’Avorio ed Egitto, con vincente la squadra di Salah ai rigori. Il giocatore rossonero hato iline come riportato danews sarà presto valutato dallo staff medico del. “Lo staff medico delsi è già messo in contatto con quello della nazionale della Costa d’Avorio. Il giocatore ha riportato un trauma costale da valutare al suo rientro ao con esami strumentali specifici”, si legge sunews. Pubblicatoun aggiornamento su: “per quanto concerne l’attaccante svedese, sono ...

