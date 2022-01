Il Pd passa subito alle minacce: "Se viene eletto così salta tutto..." (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dal Pd minacciano la caduta del governo: "Eleggere un presidente a maggioranza con qualche cambiacasacca? Questo non tiene lì Draghi ma fa saltare tutto per aria" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dal Pd minacciano la caduta del governo: "Eleggere un presidente a maggioranza con qualche cambiacasacca? Questo non tiene lì Draghi ma fareper aria"

Ultime Notizie dalla rete : passa subito Il Pd passa subito alle minacce : "Se viene eletto così salta tutto ..." Altro che dialogo, ponderazione delle parole e animi calmi: dal Partito democratico continuano ad arrivare veti e minacce politiche. Il motivo? Le mosse del centrodestra non vengono considerate ...

Troppi tamponi sistema in tilt Esiti in ritardo ... direttore di Federfarma Sondrio - solo che, poi, l'esito, non ha potuto essere trasmesso, subito, ... Cui, ormai, tutti guardano con apprensione, perché non passa giorno senza che si venga a sapere di ...

Il Pd passa alle minacce: "Se viene eletto così salta tutto..." il Giornale Il Pd passa subito alle minacce: "Se viene eletto così salta tutto..." Dal Pd minacciano la caduta del governo: "Eleggere un presidente a maggioranza con qualche cambiacasacca? Questo non tiene lì Draghi ma fa saltare tutto per aria" ...

Altro che dialogo, ponderazione delle parole e animi calmi: dal Partito democratico continuano ad arrivare veti e minacce politiche. Il motivo? Le mosse del centrodestra non vengono considerate ...... direttore di Federfarma Sondrio - solo che, poi, l'esito, non ha potuto essere trasmesso,, ... Cui, ormai, tutti guardano con apprensione, perché nongiorno senza che si venga a sapere di ...Dal Pd minacciano la caduta del governo: "Eleggere un presidente a maggioranza con qualche cambiacasacca? Questo non tiene lì Draghi ma fa saltare tutto per aria" ...