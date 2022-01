Highlights e gol Sudtirol-Triestina 1-0 | Serie C 2021 2022 VIDEO

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ilcon glied i gol di1-0, sfida valevole per il recupero della diciannovesima giornata del Girone A del campionato di. Gli altoatesini conquistano i tre punti grazie alla rete siglata al 14? del primo tempo da Voltan. Gli ospiti non demeritano e nei primi 45? si rendono pericolosi con il mancino di Trotta. Nella ripresa sono sempre gli alabardati a tenere maggiormente il pallino del gioco nelle loro mani. L’occasione migliore arriva grazie ad un bel calcio di punizione tirato da Gòmez che impegna il portiere avversario. Alla fine però sono i padroni di casa ad esultare. Adesso i punti di vantaggio sul Padova, seconda del raggruppamento, sono ben cinque. SportFace.

Advertising

sscnapoli : HIGHLIGHTS | I gol degli azzurri nel match contro la Salernitana Bravi ragazzi!! ??????? ?? #ForzaNapoliSempre - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Girone C, la Russia regala ancora gol e spettacolo, Polonia e Slovacchia si annullano - HIGH… - TrumanTerrence : @ScoutismoRN sono andato a ripescarmi un po' di video, di highlights e gol subiti dallo shalke con lui in campo, e… - sportface2016 : #AFCON2021, il video con gli highlights di #MaroccoMalawi 2-1 - zazoomblog : Highlights e gol Senegal-Capo Verde 2-0: Coppa d’Africa 2021-2022 (VIDEO) - #Highlights #Senegal-Capo #Verde -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Sky Sport

En - Nesyri e Hakimi ribaltano ildi Mhango, termina 2 - 1 . Nel prossimo turno, il Marocco affronterà la vincente tra Costa d'Avorio ed Egitto. GLITABELLONE QUARTI RISULTATI e ...Il video con glie idi Marocco - Malawi , valida per gli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2022 . Il Malawi trova il vantaggio al 7 con ila sorpresa di Mhango, che sorprende Bono con un tiro ...Gli highlights ed i gol di Sudtirol-Triestina 1-0, sfida valida per il recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie C 2021/2022.UEFA.com è il sito ufficiale della UEFA, l'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche Europee, e organo di governo del calcio in Europa. La UEFA si adopera per promuovere, proteggere e sviluppare il ...