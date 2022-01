Giani:Regioni pronte a fare un nome se proseguono fumate nere (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "Non escludo che se la situazione non dovesse sbloccarsi sulla scelta del nome del nuovo Capo dello Stato a un certo punto faremo noi un 'conclave' per proporre un nome unitario". Lo ha detto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "Non escludo che se la situazione non dovesse sbloccarsi sulla scelta deldel nuovo Capo dello Stato a un certo puntomo noi un 'conclave' per proporre ununitario". Lo ha detto il ...

Advertising

GustavoMichele6 : Scuola: Giani, per le Regioni stop alla dad per i vaccinati. Giani è notoriamente un genio e infatti anche lui non… - NoiTv : Riunione dei Presidenti delle Regioni, Giani: “Semplificare le norme e scuola in presenza” - EugenioBerto70 : Scuola: Giani, per le Regioni stop alla dad per i vaccinati - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Le Regioni chiedono lo stop alla dad per i vaccinati #ANSA - la_staxy : RT @rtl1025: ?? 'Basta caos nelle #scuole: chi è vaccinato con tre dosi non deve andare in #dad. Restino a casa solo i positivi e chi non è… -