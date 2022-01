Clarissa Selassié e Antonio Medugno si stanno frequentando | lui entrerà al GFVip come concorrente

Leggi su biccy

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)si stacon un ragazzo,confermato dalla principessa ai microfoni di Casa Chi. “Fuori dalla Casa mi risulta che sei molto corteggiata, è vero?“, ha incalzato il giornalista, “Sì è vero!” ha risposto, che ha poi continuato: “Ci sono stati un po’ di ragazzi che mi hanno scritto, ma in questo momento sono molto focalizzata sul Grande Fratello e sulle mie sorelle, anche se c’è un ragazzo che mi ha colpito in particolare. Vediamova! Se è conosciuto? Sì è conosciuto, ma non posso dirvi chi è adesso! Ma sicuramente a breve lo capirete da soli perché insomma, lo renderemo pubblico a breve il nostro flirt, ndr. Abbiamo fatto un patto di fiducia fra me e lui, non posso dirvi il suo nome”. Alle insistenze dei giornalisti,...