Calciomercato Juventus: ecco Vlahovic, ma i bianconeri possono permetterselo? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Pochi giorni, ormai, alla fine delle trattative invernali di mercato. Poco meno di sette giorni per cercare di migliorare la rosa delle squadre. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione è un vero e proprio incubo per tutti i direttori sportivi sparsi in giro per l’Italia e l’Europa: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il periodo pandemico governato dal Coronavirus, che ha ripreso vigore con la sua variante Omicron, rende ancor più complicata questa sessione così indecifrabile. Dalla Serie A alla Serie C (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno delle trattative in cerca di occasioni per il presente o di colpi in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Pochi giorni, ormai, alla fine delle trattative invernali di mercato. Poco meno di sette giorni per cercare di migliorare la rosa delle squadre. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione è un vero e proprio incubo per tutti i direttori sportivi sparsi in giro per l’Italia e l’Europa: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il periodo pandemico governato dal Coronavirus, che ha ripreso vigore con la sua variante Omicron, rende ancor più complicata questa sessione così indecifrabile. Dalla Serie A alla Serie C (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno delle trattative in cerca di occasioni per il presente o di colpi in ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Sport: 'Da Juve e Atletico Madrid ok per Morata al Barcellona' BARCELLONA (Spagna) - Tra Morata e il Barcellona c'è di mezzo Dembélé. Questa la ricostruzione fatta da Sport , che parla di come con l'arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus sia molto probabile una cessione dell'attaccante spagnolo in catalogna. Come riportato dal quotidiano iberico, sia i bianconeri che l'Atletico Madrid (proprietario del cartellino del ...

Calciomercato Inter, non solo Gosens: colpo per Inzaghi - Si taglia lo stipendio Calciomercato Inter, ecco il nuovo bomber: Caicedo arriva e taglia lo stipendio Caicedo ©... e un grande aiuto nella volata per lo scudetto dell'Inter, specie ora che anche la Juventus ha deciso di ...

Calciomercato Juve: due club su Kaio Jorge Calciomercato.com Juve determinata e Firenze capitale decaduta: ecco la vera storia del colpo Vlahovic L'acquisto del bomber serbo non salva la Juve ma è l’unico modo per rimetterla in carreggiata dopo un mercato estivo sbagliato a parte Locatelli ...

Inter, non solo Dybala: potrebbe ingaggiare anche Bernardeschi a parametro zero a giugno L'Inter è al lavoro in questi giorni per provare a definire alcuni acquisti sia per gennaio che per il Calciomercato estivo ... spiccano due giocatori della Juventus. Ci riferiamo a Paulo ...

