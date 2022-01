87enne picchiata fino a morire | chi era l’anziana uccisa nella Residenza per Anziani

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si chiamava Maria Trentini: questa l’identità della donna di 87 annia colpi di bastonateperdi Sezze. Il tragico fatto è avvenuto venerdì pomeriggio: la donna è stata colpita più volte con un bastone da un altro residente della struttura, un uomo di 89 anni. L’anziano, interrogato dalle forze dell’ordine, avrebbe affermato di non sapere perché lo ha fatto. Leggi anche: Raptus omicida, colpisce più volte unacol bastone e la uccide: ”Non so perché l’ho fatto!” Tragica morte in una RSA: cosa è successo Un tragico evento quello avvenuto in una RSA a Sezze, dove un 89enne ha colpito ripetutamente Maria Trentini, una donna di 87 anni. Maria è stata trasportata in fin di vita all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove però, qualche giorno dopo, è spirata. Grande ...