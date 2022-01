Ulisse: Alberto Angela torna stasera su Rai1 con lo speciale per la Giornata della Memoria (Di martedì 25 gennaio 2022) Alberto Angela torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la puntata di Ulisse - Il piacere della scoperta dedicata ai deportati di Auschwitz, in occasione della Giornata della Memoria. torna Ulisse, stasera su Rai1 alle 21:25, e torna Alberto Angela con lo speciale dedicato allo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento, proposto in replica in occasione della Giornata della Memoria, che si celebrerà ufficialmente, come ogni anno, il 27 gennaio. Si chiama "Viaggio senza Ritorno" la puntata di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 25 gennaio 2022)sualle 21:25 con la puntata di- Il piacerescoperta dedicata ai deportati di Auschwitz, in occasionesualle 21:25, econ lodedicato allo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento, proposto in replica in occasione, che si celebrerà ufficialmente, come ogni anno, il 27 gennaio. Si chiama "Viaggio senza Ritorno" la puntata di ...

