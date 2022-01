SSP | ufficiale | Verdoia affianca il confermato Cluzel nel team GMT94 - News

(Di martedì 25 gennaio 2022) Lo scacchiere del mondiale Supersport continua ad arricchirsi, e oggi è la giornata del. La formazione francese, protagonista nelle ultime stagioni, era ancora in cerca del perfetto pilota ...

Advertising

FedePorrozzi : RT @motosprint: #SSP: Adesso è ufficiale, il team di #DavideGiugliano sbarca nel Mondiale ?? ???“Sarà un passo importante per il team, ma sia… - motosprint : #SSP: Adesso è ufficiale, il team di #DavideGiugliano sbarca nel Mondiale ?? ???“Sarà un passo importante per il team… -

Ultime Notizie dalla rete : SSP ufficiale

Motosprint.it

Lo scacchiere del mondiale Supersport continua ad arricchirsi, e oggi è la giornata del team GMT94. La formazione francese, protagonista nelle ultime stagioni, era ancora in cerca del perfetto pilota ...Deve ancora essere svelato il regolamentodella World Supersport 2022 , ma gli assaggi diventati di dominio pubblico hanno fatto ..., l'armata Ducati pronta ad allargarsi: il team D34G ...Il giovane francese, protagonista l'anno scorso del CIV di categoria, disputerà la sua prima stagione completa in sella alla Yamaha del team transalpino. Debise sarà il pilota di riserva ...SBK: Il pilota gallese sembrava pronto ad accasarsi in BMW, ma alla fine Stefano Cecconi è riuscito a trattenerlo all’interno del proprio gruppo di lavoro ...