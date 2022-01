Sport in tv oggi martedì 25 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di martedì 25 gennaio 2022)25, giornata ricca dida seguire. Si comincerà dalle prime ore del mattino con gli Australian Open di tennis, sempre più nel vivo della competizione. Matteo Berrettini in casa Italia si giocherà l’accesso alle semifinali e la sfida contro Gael Monfils è molto incerta.invernali in primo piano con la Coppa del Mondo di sci alpino di scena sulle nevi di Kronplatz, per il gigante femminile, e di Schladming, per lo slalom maschile. Tanto basket con l’Eurolega e l’EuroCup senza dimenticare la Coppa d’Africa di calcio e le competizioni europee del volley. Competizioni continentali riguardanti anche la pallamano e il calcio a 5, con partite di notevole interesse. Questo e molto altro da seguire… Di seguito il calendario, il ...

Oggi, martedì 25 gennaio, giornata ricca di eventi da seguire. Si comincerà dalle prime ore del mattino con gli Australian Open di tennis, sempre più nel vivo della competizione. Matteo Berrettini in ...E' aperto fino al 28 febbraio il bando sovracomunale voluto dai Comuni del Nuovo Circondario Imolese e gestito dall'Asp per l'assegnazione di contributi comunali per il sostegno della pratica motoria ...