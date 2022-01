Sci | Hector vince il gigante di Kronplatz Quarta Brignone

(Di martedì 25 gennaio 2022) Si conferma in slalomSara. La svedese ha vinto la prova disulla temibile Erta, su neve rovinata e difficile per via di temperature sopra la media. Battute Petra Vlhova e ...

L'altra azzurra Bassino è piazzata al settimo posto

Vlhova nella prima, poi rimontaEra stata con il pettorale numero uno, sfruttando le condizioni della pista, Petra Vlhova a imporsi nella prima manche, prendendo 34 centesimi sue 59 su ...In una stagione per lei davvero strepitosa, nonostante un grave errore nella manche decisiva, ha vinto la svedese Sarain 2'03'63 . Per lei è il quarto successo in carriera, il terzo ...La svedese conferma il pettorale rosso e domina l'Erta di Kronplatz su pista rovinata, battuta Vlhova. Brignone appena fuori dal podio ...n una stagione per lei strepitosa, nonostante un grave errore nella manche decisiva, la svedese Sara Hector ha vinto in 2'03'63 lo slalom gigante della Coppa del mondo a Plan De Corones. Per lei è il ...