Salvini è pronto ad annunciare una cinquina per il Colle. Manca il nome di Mario Draghi (Di martedì 25 gennaio 2022) Non sarà una terna, ma una cinquina e non ci sarà il nome di Mario Draghi. Matteo Salvini è pronto a fare i suoi nomi per il centrodestra. Sta incontrando i senatori del suo partito e successivamente i deputati. La notizia è che nel suo borsino non ci sarà il nome del premier. I nomi che vengono dati per certi sono quelli della presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, Letizia Moratti, Franco Frattini, Marcello Pera e tra le variabili Carlo Nordio.

claudiocerasa : RT @ilfoglio_it: Matteo Salvini è pronto a fare i suoi nomi per la #PresidenzaDellaRepubblica al centrodestra. E tra questi non c'è Draghi.… - ilfoglio_it : Matteo Salvini è pronto a fare i suoi nomi per la #PresidenzaDellaRepubblica al centrodestra. E tra questi non c'è… - salfasanop : Conte ha mostrato tutto il suo progressismo, pronto a votare con Salvini un filorusso come Frattini. - AntonioDiBari85 : RT @Virus1979C: Attivissimo, agitato, pronto ad andare ben oltre le sue prerogative da presidente del Consiglio e fare campagna elettorale… - ClaudioAgos : RT @Virus1979C: #Quirinale2022 Attivissimo, agitato, pronto ad andare ben oltre le sue prerogative da presidente del Consiglio e fare campa… -