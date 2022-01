Quirinale, prima fumata nera. Le trattative entrano nel vivo (Di martedì 25 gennaio 2022) . incontri bilaterali tra i leader dei partiti Ieri, lunedì 24 gennaio, si è tenuta la prima votazione per l’elezione del tredicesimo presidente della Repubblica e come si prevedeva, su 1008 votanti sono state 672 le schede bianche. Un nulla di fatto atteso che sta facendo entrare nel vivo l’elezione del Capo dello Stato. Secondo quanto si apprende dai maggiori giornali, si sono tenuti incontri tra i leader dei partiti e il nome di Draghi, ritorna ad essere il favorito. Se Draghi dovesse essere eletto, è necessario che i partiti si assicurino la continuità della legislatura, individuando un nuovo Premier. Leggi anche: Enrico Letta ha infatti incontrato Matteo Salvini e i due hanno dichiarato che «Si è aperto un dialogo». Tanti altri sono stati gli incontri bilaterali, Conte ha incontrato Tajani e Salvini, Letta e Conte hanno avuto un confronto anche ... Leggi su 361magazine (Di martedì 25 gennaio 2022) . incontri bilaterali tra i leader dei partiti Ieri, lunedì 24 gennaio, si è tenuta lavotazione per l’elezione del tredicesimo presidente della Repubblica e come si prevedeva, su 1008 votanti sono state 672 le schede bianche. Un nulla di fatto atteso che sta facendo entrare nell’elezione del Capo dello Stato. Secondo quanto si apprende dai maggiori giornali, si sono tenuti incontri tra i leader dei partiti e il nome di Draghi, ritorna ad essere il favorito. Se Draghi dovesse essere eletto, è necessario che i partiti si assicurino la continuità della legislatura, individuando un nuovo Premier. Leggi anche: Enrico Letta ha infatti incontrato Matteo Salvini e i due hanno dichiarato che «Si è aperto un dialogo». Tanti altri sono stati gli incontri bilaterali, Conte ha incontrato Tajani e Salvini, Letta e Conte hanno avuto un confronto anche ...

Advertising

Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il film della prima giornata di votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. Il voto… - lorepregliasco : Comunque ricordo agli ansiosi che l'ultima volta che si era trovato un accordo su un nome per la prima votazione...… - Agenzia_Ansa : Quirinale, l'appuntamento per i grandi elettori del presidente della Repubblica è domani alle 15 alla Camera. La pr… - fisco24_info : Quirinale 2022, Draghi parla con partiti. Dialogo Letta-Salvini: (Adnkronos) - Ieri 672 schede bianche per prima vo… - Moixus1970 : RT @Italia_Notizie: Quirinale, parte il dialogo: Draghi prima opzione ma resta lo scoglio del governo -