Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale Intollerabile impedire alla Cunial di votare. Falsa emergenza sanitaria non può prevalere su prerogative… - lorepregliasco : Il Presidente della Camera leggerà solo il cognome 'ove la scheda rechi solo tale indicazione ovvero quando, pur ri… - christianrocca : Quirinale, avanza inesorabile la candidatura di Federico Cherubini. Senza il voto di @matteorenzi. #CherubiniQuirinale #Vlahovic - TV7Benevento : **Quirinale: il voto anche per la mamma di Giulio Regeni**... - b_barbarella : RT @VittorioSgarbi: #quirinale Intollerabile impedire alla Cunial di votare. Falsa emergenza sanitaria non può prevalere su prerogative cos… -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale voto

Invitiamo ad esprimere il proprioper una personalità in grado di incarnare pienamente le caratteristiche di garante della Costituzione e dei diritti del popolo italiano". Oltre a Maddalena ..."Credo che sia fantasioso pensare che si compia una lacerazione in un momento come questo dove nessuna coalizione ha da sola la maggioranza assoluta, andando a cercare anche l'ultimoe poi il ..."Credo che sia fantasioso pensare che si compia una lacerazione in un momento come questo dove nessuna coalizione ha da sola la maggioranza assoluta, andando a cercare anche l'ultimo voto e poi il ...Anche il secondo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica non risparmia voti "burla" da parte dei grandi elettori. Così sono arrivati voti per lo scrittore ...