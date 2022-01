Quirinale 2022. Salvini fa tre nomi di centrodestra: Pera, Moratti, Nordio. Ma tiene coperta la carta Casellati e continua a trattare (Di martedì 25 gennaio 2022) Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Ma non (per ora) Elisabetta Casellati. Matteo Salvini ha fatto i tre nomi del centrodestra per la presidenza della Repubblica: candidati che ha definito “non di bandiera”, ma che di fatto sono molto legati alla forze politiche e difficilmente potranno raccogliere il consenso al di fuori dei banchi di Fi, Lega e Fdi. “Nessuno di loro ha una tessera di partito ma hanno ricoperto ruoli importanti”, ha detto Salvini nel corso della conferenza stampa di presentazione. A contare, in questo momento di stallo politico, è la prima mossa: il centrodestra ha fatto il gesto, ora si attende la risposta del centrosinistra. Ma molto probabilmente l’accordo non sarà raggiunto su nessuno di questi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Marcello, Letiziae Carlo. Ma non (per ora) Elisabetta. Matteoha fatto i tredelper la presidenza della Repubblica: candidati che ha definito “non di bandiera”, ma che di fatto sono molto legati alla forze politiche e difficilmente potranno raccogliere il consenso al di fuori dei banchi di Fi, Lega e Fdi. “Nessuno di loro ha una tessera di partito ma hanno ricoperto ruoli importanti”, ha dettonel corso della conferenza stampa di presentazione. A contare, in questo momento di stallo politico, è la prima mossa: ilha fatto il gesto, ora si attende la risposta del centrosinistra. Ma molto probabilmente l’accordo non sarà raggiunto su nessuno di questi ...

petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - fattoquotidiano : L’avvocato non si sposta, casomai rilancia. Per Giuseppe Conte il no all’elezione di Mario Draghi al Quirinale non… - repubblica : L’allarme di Letta: “Così perdiamo Draghi sia al Quirinale che a Palazzo Chigi” [di Giovanna Vitale] - tempoweb : Fumata nera per il #Quirinale al secondo scrutinio per la #PresidenzadellaRepubblica #25gennaio #iltempoquotidiano… - 6theresagrace : RT @PBerizzi: C'è da eleggere il presidente della Repubblica, certo. Poi volendo ci sarebbe anche un 12enne preso a calci e sputi perché eb… -