Pera | Moratti | Nordio | il centrodestra cala un tris Ma sono “assi spuntati”

Roma, 25 gen – Alla fine il centrodestra ha calato un tris. Tre ipotetici assi per la presidenza della Repubblica emersi ufficialmente durante il vertice pomeridiano negli uffici di Fratelli d'Italia a Palazzo Montecitorio. Ad annunciare la cosiddetta "rosa" per il Quirinale, è stato poco fa Matteo Salvini, colui che secondo Matteo Renzi aveva "l'asso in mano" e doveva scegliere semplicemente "quando calarlo". "I nostri nomi sono Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Nessuno di loro ha una tessera di partito ma hanno ricoperto ruoli importanti", ha dichiarato il leader leghista nel corso della conferenza stampa del centrodestra.

