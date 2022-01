Mercati finanziari: occhi puntati su inflazione, trimestrali e banche centrali (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo le sedute iniziali di assestamento e le contrattazioni a ranghi ridotti che hanno inaugurato il nuovo anno, i Mercati finanziari entrano nel vivo del calendario borsistico: l’evento più atteso dagli investitori è la prima earnings season del 2022, l’appuntamento periodico in cui le società rilasciano i dati di bilancio del trimestre precedente e le stime per quelli successivi. A Wall Street il focus degli analisti è incentrato soprattutto sul settore bancario, in quanto si ipotizza che gli utili dei colossi della finanza, nettamente superiori al consensus, possano riportare euforia sui Mercati. Ma l’hype è per tutte le quotate, in particolare per le proiezioni condivise dal loro management, che potrebbero fornire un po’ di visibilità sui mesi a venire. Rielaborare i dati micro e tracciare le linee guida per il nuovo anno è un ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo le sedute iniziali di assestamento e le contrattazioni a ranghi ridotti che hanno inaugurato il nuovo anno, ientrano nel vivo del calendario borsistico: l’evento più atteso dagli investitori è la prima earnings season del 2022, l’appuntamento periodico in cui le società rilasciano i dati di bilancio del trimestre precedente e le stime per quelli successivi. A Wall Street il focus degli analisti è incentrato soprattutto sul settore bancario, in quanto si ipotizza che gli utili dei colossi della finanza, nettamente superiori al consensus, possano riportare euforia sui. Ma l’hype è per tutte le quotate, in particolare per le proiezioni condivise dal loro management, che potrebbero fornire un po’ di visibilità sui mesi a venire. Rielaborare i dati micro e tracciare le linee guida per il nuovo anno è un ...

