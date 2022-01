Love is in the air, trama 25 gennaio: i sospetti di Aydan (Di martedì 25 gennaio 2022) Dubbi e sospetti agiteranno l'animo di Aydan Bolat a Love is in the air. La donna ha saputo di recente da Kemal di aver trascorso con lui una notte di passione anni prima, ma non ricordava nulla in quanto, in quell'occasione, aveva alzato il gomito. Dopo aver fatto questa sconvolgente scoperta, la signora Bolat sarà in preda a mille dubbi e inizierà seriamente a sospettare che Kemal possa essere il vero padre di Serkan e non Alptekin, come tutti avevano sempre creduto. Aydan sarà molto nervosa e irrequieta, soprattutto dopo aver ascoltato la triste storia di Melek, che ha confidato a lui e a Seyfi di aver baciato l'uomo di cui è innamorata, ma di essere infelice in quanto lui, dal momento che quella notte era ubriaco, non ha più alcun ricordo di quel bacio. Dunque, la signora Bolat, come segnala la ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 25 gennaio 2022) Dubbi eagiteranno l'animo diBolat ais in the air. La donna ha saputo di recente da Kemal di aver trascorso con lui una notte di passione anni prima, ma non ricordava nulla in quanto, in quell'occasione, aveva alzato il gomito. Dopo aver fatto questa sconvolgente scoperta, la signora Bolat sarà in preda a mille dubbi e inizierà seriamente a sospettare che Kemal possa essere il vero padre di Serkan e non Alptekin, come tutti avevano sempre creduto.sarà molto nervosa e irrequieta, soprattutto dopo aver ascoltato la triste storia di Melek, che ha confidato a lui e a Seyfi di aver baciato l'uomo di cui è innamorata, ma di essere infelice in quanto lui, dal momento che quella notte era ubriaco, non ha più alcun ricordo di quel bacio. Dunque, la signora Bolat, come segnala la ...

