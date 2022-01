Laura Pausini in 3D a New York per il singolo “Scatola”. I commenti ironici sul web: “Ma che è sta roba, che ansia”, “Samara” (Di martedì 25 gennaio 2022) Billboard 3D dalla presenza a dir poco dirompente posizionati in tutto il mondo, da New York a Roma. Così Laura Pausini ha scelto di presentare il suo nuovo singolo “Scatola” e lo ha fatto in grande stile. Pausini sarà presente anche sul palco di Sanremo 2022. Ma non tutti hanno apprezzato la scelta pubblicitaria della superstar nostrana e in molti hanno fatto ironia: nel video postato da Trash Italiano i commenti sono tanti. “Un po’ inquietante”, “Ma che ansia, ma che è sta roba?”, “Cucù”, ” Gli americani staranno pensando ‘ma non bastava la pandemia a farci ca*are sotto?'”, “Quando vuoi copiare Salmo ma non ci riesci”, “Samara”, “Senza offesa, ma che cazz è?”. In molti si chiedono poi se sia proprio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Billboard 3D dalla presenza a dir poco dirompente posizionati in tutto il mondo, da Newa Roma. Cosìha scelto di presentare il suo nuovo” e lo ha fatto in grande stile.sarà presente anche sul palco di Sanremo 2022. Ma non tutti hanno apprezzato la scelta pubblicitaria della superstar nostrana e in molti hanno fatto ironia: nel video postato da Trash Italiano isono tanti. “Un po’ inquietante”, “Ma che, ma che è sta?”, “Cucù”, ” Gli americani staranno pensando ‘ma non bastava la pandemia a farci ca*are sotto?'”, “Quando vuoi copiare Salmo ma non ci riesci”, “”, “Senza offesa, ma che cazz è?”. In molti si chiedono poi se sia proprio ...

