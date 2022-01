Jessica sbotta contro Barù. Lui si giustifica con i vipponi | Cosa è accaduto (Video)

Leggi su 361magazine

(Di martedì 25 gennaio 2022) Chiacchiere in giardino tra alcunitra cuiSelassié e, ma la conversazione finisce male con la principessa che offesa con il gieffino va via Alcunisi trovano in giardino: Delia, Nathaly, Sophie, Alessandro e naturalmenteSelassié e, che vorrebbe tagliarsi i capelli ma ammette che “i capelli ricci sono difficili da tagliare” esi innervosisce con l’uomo inveendo: “Io non sono fare nulla, non sono simpatica, non sono intelligente, non sono il suo tipo…” e si offende, si alza e va via dentro casa mentrerivolgendosi agli altri cerca conforto dopo le parole della principessa. “Mamma mia, ma non ho detto nulla di tutto ciò”, dice spostandosi per farla passare mentre ...