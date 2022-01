Jannik Sinner favorito contro Stefanos Tsitsipas! Le quote per le scommesse: i bookmakers premiano l’italiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Jannik Sinner è favorito contro Stefanos Tsitsipas! Questo è quello che affermano i bookmakers alla vigilia dell’attesissimo quarto di finale degli Australian Open (in programma domani, non prima delle ore 05.00 di mercoledì 26 gennaio). Gli allibratori hanno analizzato quanto è successo sul cemento di Melbourne durante gli ultimi dieci giorni e preferiscono il tennista italiano, protagonista di un percorso decisamente più lineare e solido rispetto al greco. Jannik Sinner si è sbarazzato di Joao Sousa e di Brandon Nakashima nei primi due turni, poi ha faticato contro Taro Daniel e ha demolito il quotato padrone di casa Alex de Minaur. Stefanos Tsitsipas, invece, ha lasciato per strada un set ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022)Questo è quello che affermano ialla vigilia dell’attesissimo quarto di finale degli Australian Open (in programma domani, non prima delle ore 05.00 di mercoledì 26 gennaio). Gli allibratori hanno analizzato quanto è successo sul cemento di Melbourne durante gli ultimi dieci giorni e preferiscono il tennista italiano, protagonista di un percorso decisamente più lineare e solido rispetto al greco.si è sbarazzato di Joao Sousa e di Brandon Nakashima nei primi due turni, poi ha faticatoTaro Daniel e ha demolito il quotato padrone di casa Alex de Minaur.Tsitsipas, invece, ha lasciato per strada un set ...

