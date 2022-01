Janet Jackson rivela che il fratello Michael la chiamava "maiale" a causa del suo peso (Di martedì 25 gennaio 2022) Janet Jackson ha recentemente rivelato, in attesa dell'uscita del suo nuovo documentario, che il fratello Michael era solito prenderla in giro a causa del suo peso. Janet Jackson ha scelto di raccontare alcuni aneddoti relativi a suo fratello, Michael Jackson, durante il tour promozionale relativo al suo documentario, intitolato Janet, che sarà distribuito a partire dal 31 gennaio 2022. A quanto pare il Re del Pop era solito chiamarla "maiale", "vacca" o "cavalla" a causa del suo peso, quando i due erano ancora ragazzi. Intervistata dal The Rhytm Nation, Janet ha raccontato: "C'erano alcune volte in cui ... Leggi su movieplayer (Di martedì 25 gennaio 2022)ha recentementeto, in attesa dell'uscita del suo nuovo documentario, che ilera solito prenderla in giro adel suoha scelto di raccontare alcuni aneddoti relativi a suo, durante il tour promozionale relativo al suo documentario, intitolato, che sarà distribuito a partire dal 31 gennaio 2022. A quanto pare il Re del Pop era solito chiamarla "", "vacca" o "cavalla" adel suo, quando i due erano ancora ragazzi. Intervistata dal The Rhytm Nation,ha raccontato: "C'erano alcune volte in cui ...

