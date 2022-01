Il nome non uscirà dalla terna. Ma la mossa è azzeccata (Di martedì 25 gennaio 2022) Dubito che il Presidente della Repubblica che presto o tardi verrà eletto sarà scelto fra i tre nomi oggi proposti da Salvini con il supporto di Meloni e Tajani, ma va riconosciuto al centrodestra di aver fatto finalmente una mossa sensata e non priva di una certa malizia. Ciò è ancor più vero se consideriamo che alle spalle ci sono due mesi persi dietro la candidatura di Silvio Berlusconi, su cui si è ragionato a lungo per poi giungere ad una retromarcia poco comprensibile visto che mai e poi mai quell’ipotesi avrebbe potuto incontrare il favore di Pd e M5S. Il Cavaliere era suprema candidatura “di parte” e come tale andava vissuta, cercando cioè di sfidare l’aula dopo la terza votazione senza tentare alcun accordo ufficiale con altre forze politiche, ma facendo unicamente leva sulle volontà dei singoli Grandi Elettori. Detto ciò siamo al presente, che è fatto di una ... Leggi su formiche (Di martedì 25 gennaio 2022) Dubito che il Presidente della Repubblica che presto o tardi verrà eletto sarà scelto fra i tre nomi oggi proposti da Salvini con il supporto di Meloni e Tajani, ma va riconosciuto al centrodestra di aver fatto finalmente unasensata e non priva di una certa malizia. Ciò è ancor più vero se consideriamo che alle spalle ci sono due mesi persi dietro la candidatura di Silvio Berlusconi, su cui si è ragionato a lungo per poi giungere ad una retromarcia poco comprensibile visto che mai e poi mai quell’ipotesi avrebbe potuto incontrare il favore di Pd e M5S. Il Cavaliere era suprema candidatura “di parte” e come tale andava vissuta, cercando cioè di sfidare l’aula dopo la terza votazione senza tentare alcun accordo ufficiale con altre forze politiche, ma facendo unicamente leva sulle volontà dei singoli Grandi Elettori. Detto ciò siamo al presente, che è fatto di una ...

Ultime Notizie dalla rete : nome non Presidente della Repubblica: Marcello Pera, un candidato toscano ...e' quel regime di governo che permette a chi si oppone di sostituire pacificamente chi prende le decisioni a nome della maggioranza . Per questo la democrazia o lo strumento della democrazia non è ...

Il patto tra Conte e Salvini: 'Draghi resti premier', Letta e il Pd furiosi Nell'ultimo vertice di centrosinistra a cui Conte era presente è stato deciso che non si sarebbe accettato nessun nome di area centrodestra, così il 're dei penultimatum' ha disatteso i dem. Su ...

Quirinale, Letta a Tajani: serve nome non sia vittoria di una parte Tiscali.it Ast, l'era Arvedi: primi nervosismi e conferme per Piombino Si fa presto a dire che non si taglieranno teste e non ci saranno cambiamenti bruschi. Il momento del passaggio di consegne di Ast dalla ThyssenKrupp ad Arvedi è arrivato ...

