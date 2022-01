Il logo Apple sul retro del vostro iphone può essere un pulsante | lo sapevate?

Advertising

NeoEnigma : il Giornale: Il logo #Apple? Un pulsante. Il tasto segreto dell' #iPhone. - infoitscienza : Il logo Apple? Un pulsante. Il tasto segreto dell'iPhone - ilgiornale : La funzione è disponibile dal 2020, ma la novità è passata sotto traccia. Ecco come far diventare il logo sul retro… - zazoomblog : Il logo Apple? Un pulsante. Il tasto segreto delliPhone - #Apple? #pulsante. #tasto #segreto - giorgio_rosi : @enricocatanzani -

Ultime Notizie dalla rete : logo Apple

Ildella versione speciale si trova sul badge piazzato sulla console centrale, vicino alla ... Per la multimedialità c è il sistema di infotainment NissanConnect compatibile conCarPlay e ...Dagotraduzione dal New York Post iPhone Se hai un iPhone, devi provare questa funzione segreta che utilizza ilsul retro del telefono. È solo una delle diverse funzioni intelligenti presenti sullo smartphone, e si chiama 'Back Tap' ...According to GizmoChina, the upcoming iPad Pro, coming with 11-inch and 12.9-inch display versions, will be among the range of devices that Apple plans to launch later this fall.Un vero salto di qualità nella categoria delle vetture medie, dove la Focus si è sempre fatta apprezzare per la sua dovizia di contenuti premium. In questo caso Ford mutua dal Suv 100% elettrico Musta ...