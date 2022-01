Gf Vip: Alfonso Signorini lo fa in diretta, rimangono tutti sotto shock (Di martedì 25 gennaio 2022) Gf Vip, Alfonso Signorini lo fa in diretta per lo shock di tutti: cosa è successo nella puntata, veramente incredibile. Alfonso Signorini lo fa in diretta, lo shock del pubblico.Puntata veramente frizzante l’ultima del Grande Fratello Vip, che in questo 2022 ha notevolmente alzato l’asticella appassionando milioni di telespettatori. L’ingresso di Delia Duran nella casa ha creato nuove dinamiche, che vedono però ancora coinvolto Alex Belli; l’attore, pur fuori dalla casa, rimane grandissimo protagonista del reality show. Ospite in studio, l’ex-attore di CentoVetrine è stato di nuovo al centro della scena, ma questa volta il conduttore Alfonso Signorini ha avuto qualcosa da ridire; ... Leggi su formatonews (Di martedì 25 gennaio 2022) Gf Vip,lo fa inper lodi: cosa è successo nella puntata, veramente incredibile.lo fa in, lodel pubblico.Puntata veramente frizzante l’ultima del Grande Fratello Vip, che in questo 2022 ha notevolmente alzato l’asticella appassionando milioni di telespettatori. L’ingresso di Delia Duran nella casa ha creato nuove dinamiche, che vedono però ancora coinvolto Alex Belli; l’attore, pur fuori dalla casa, rimane grandissimo protagonista del reality show. Ospite in studio, l’ex-attore di CentoVetrine è stato di nuovo al centro della scena, ma questa volta il conduttoreha avuto qualcosa da ridire; ...

