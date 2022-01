Furgone non si ferma sulle strisce, pedone accoltella l'autista (Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - Ha accoltellato un 25enne che a bordo del suo Furgone non si è fermato sulle strisce pedonali per farlo passare. I carabinieri di Torino hanno arrestato un 47enne italiano, che dopo avere discusso con la vittima, un cittadino ucraino, lo ha colpito al petto. L'aggressore è stato bloccato poco distante dai militari, che hanno anche sequestrato il coltello. Il 25enne, soccorso sul posto da due sottotenenti della Scuola d'applicazione dell'Esercito, è stato quindi trasportato in codice rosso all'ospedale Maria Vittoria, dove i chirurghi lo hanno operato d'urgenza per una lesione al pericardio. Leggi su agi (Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - Hato un 25enne che a bordo del suonon si ètopedonali per farlo passare. I carabinieri di Torino hanno arrestato un 47enne italiano, che dopo avere discusso con la vittima, un cittadino ucraino, lo ha colpito al petto. L'aggressore è stato bloccato poco distante dai militari, che hanno anche sequestrato il coltello. Il 25enne, soccorso sul posto da due sottotenenti della Scuola d'applicazione dell'Esercito, è stato quindi trasportato in codice rosso all'ospedale Maria Vittoria, dove i chirurghi lo hanno operato d'urgenza per una lesione al pericardio.

Furgone non si ferma sulle strisce, pedone accoltella l'autista AGI - Ha accoltellato un 25enne che a bordo del suo furgone non si è fermato sulle strisce pedonali per farlo passare. I carabinieri di Torino hanno arrestato un 47enne italiano, che dopo avere discusso con la vittima, un cittadino ucraino, lo ha ...

Furgone non si ferma sulle strisce, pedone accoltella l'autista AGI - Agenzia Giornalistica Italia Pedone accoltella autista furgone che non si ferma sulle strisce: grave 25enne Un 47enne italiano è stato arrestato dai carabinieri dopo avere accoltellato al petto l'autista di un furgone, che non si è fermato sulle strisce per farlo passare. L'episodio è avvenuto stamattina al ...

