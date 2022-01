Fiorentina, c’è l’accordo con il sostituto di Vlahovic: le cifre (Di martedì 25 gennaio 2022) Trovato l’accordo tra la Fiorentina e il sostituto di Vlahovic. Cabral pronto a sbarcare a Firenze. Dopo la bomba di mercato di ieri sera che vede Dusan Vlahovic ad un passo dai bianconeri, la Fiore si è messa subito in moto a cercare un sostituto adeguato. Dopo l’ accostamento di diversi nomi, il profilo ideale è ricaduto in ?Arthur Cabral, attaccante del Basilea superando la preferenza della società rispetto a Milik. Il brasiliano sbarcato a Basilea nell’estate 2019 sta impressionando in queste due stagioni e mezzo con la sua costanza realizzativa. 14 gol, 18 gol e quest’anno altre 14 reti in appena 18 presenze di Super League. Quanto basta per convincere la Fiorentina insomma. I DETTAGLI. Con lui c’è già l’accordo per il contratto: ... Leggi su rompipallone (Di martedì 25 gennaio 2022) Trovatotra lae ildi. Cabral pronto a sbarcare a Firenze. Dopo la bomba di mercato di ieri sera che vede Dusanad un passo dai bianconeri, la Fiore si è messa subito in moto a cercare unadeguato. Dopo l’ accostamento di diversi nomi, il profilo ideale è ricaduto in ?Arthur Cabral, attaccante del Basilea superando la preferenza della società rispetto a Milik. Il brasiliano sbarcato a Basilea nell’estate 2019 sta impressionando in queste due stagioni e mezzo con la sua costanza realizzativa. 14 gol, 18 gol e quest’anno altre 14 reti in appena 18 presenze di Super League. Quanto basta per convincere lainsomma. I DETTAGLI. Con lui c’è giàper il contratto: ...

Advertising

marcoconterio : ?? La #Fiorentina ha scelto il nome per il probabile dopo Dusan Vlahovic. E' Arthur Cabral del Basilea. C'è già l'ac… - marcoconterio : Oggi la #Juventus formalizzerà la sua proposta da 67 milioni per Dusan #Vlahovic Oggi contatto previsto tra l'ento… - giaco_iaco : Dietro a #Vlahovic c’è sempre stata la #Juventus, dopo che in estate era fatta con l’Atletico.Anche per questo DV9… - matteo__houston : RT @marcoconterio: ?? La #Fiorentina ha scelto il nome per il probabile dopo Dusan Vlahovic. E' Arthur Cabral del Basilea. C'è già l'accordo… - ale_diomai : Siccome di solito non ascolto la radio, ma oggi voglio segnarmi i nomi di chi farà il funerale alla Fiorentina, a f… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina c’è La Fiorentina pensa già all’estate: C’è un nome in pole position per sostituire Vlahovic fiorentinanews.com